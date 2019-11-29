Турция выдала РФ преступника, который находился в розыске с 2010 года

Турция экстрадировала в Россию преступника, который обвиняется в краже имущества "Российской железной дороги". Следствие утверждает, что в 2010 году Тухтасин Сайдалиев в одном из районов Курской области вместе с сообщниками приехал к участку железнодорожного пути, где попытался завладеть имуществом РЖД.

Позднее он проник в дом женщины вместе с несовершеннолетним подельником и похитил имущество жительницы дома. Сайдалиеву удалось скрыться от правоохранительных органов и его объявили в розыск. В 2013 году подозреваемого обнаружили в Турции и задержали по требованию Генеральной прокуратуры России. После всех разбирательств турецкая сторона передала его российскому правосудию 29 ноября.