Одним из крупнейших инвесторов Украины внезапно стала Россия

Государственная служба статистики Украины заявила, что одним из крупнейших инвесторов страны является Российская Федерация. Согласно данным службы статистики, Киев за десять месяцев получил от России 220 миллионов долларов инвестиций.

По объему инвестиций в экономику Украины Россию обогнал лишь Кипр (761 миллион долларов) и Нидерланды (438 миллионов долларов). РФ занимает третью позицию в списке крупнейших инвесторов Украины. Всего за десять месяцев 2019 года Украина получила 1 миллиард 810 миллионов в виде прямых инвестиций.