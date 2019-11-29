Разрешение на прокладку "Северного потока -2" обжаловали

Как сообщает представитель Датского энергетического агентства Эллен Эвиг Ёргенсен , разрешение Дании на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих водах обжаловали.

Кто именно подал принятую жалобу, Ёргенсен не уточнила. Однако известно, что о таком желании на прошлой неделе рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель, который отметил, что Киев построит свои возражения на экологическом аспекте. Министр уверял, чем сильнее затянется строительство газопровода, тем прочнее будут позиции Украины на переговорах с Россией по транзитному контракту.

Заявки принимались до 27 ноября включительно, и сторона, подавшая на апелляцию, уложилась в этот срок. Ранее стало известно, что разрешение вступило в силу, так как ДЭА не сообщило об апелляции.

По словам Ёргенсен, обжалование, как правило, не отменяет принятого решения, но это не исключено. Представитель ДЭА подчеркнула, что в среднем ведомство принимает решение по таким жалобам в течение 17 месяцев. Это означает, что если работы начать не разрешат, то Дания получит возможность отсрочить их, как минимум, на полтора года.