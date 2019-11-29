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Воздух в лондонском метро стал самым грязным в мире

Мир

Лондонский Королевский колледж провел замеры воздуха в городском метрополитене, чтобы установить степень его загрязнения. Оказалось, что воздух из лондонского метро стал самым грязным в мире из-за наличия в нем микрочастиц.

На отдельных участках метрополитена концентрация вредных веществ превышает допустимые показатели в десятки раз. Самая опасная концентрация вредных веществ наблюдается на станции Victoria - 800 мкг на кубический метр. Это в 40 раз превышает установленную норму.

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