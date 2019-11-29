Лондонский Королевский колледж провел замеры воздуха в городском метрополитене, чтобы установить степень его загрязнения. Оказалось, что воздух из лондонского метро стал самым грязным в мире из-за наличия в нем микрочастиц.
На отдельных участках метрополитена концентрация вредных веществ превышает допустимые показатели в десятки раз. Самая опасная концентрация вредных веществ наблюдается на станции Victoria - 800 мкг на кубический метр. Это в 40 раз превышает установленную норму.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.