В Париже может пройти встреча Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин может провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже. Такую возможность не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, график встреч глав государств еще не обсуждался.

"Все четыре лидера "нормандского формата" будут в один день в Париже. Разумеется, что они будут общаться между собой, но когда и в каком формате мы еще не согласовывали", - пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента России подтвердил, что у участников саммита будет возможность обсудить в двустороннем формате вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня.