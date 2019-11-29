Украинцев призывают отказаться от Apple из-за Крыма

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple после того, как компания признал Крыма российским.

"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!". Такой эмоциональный пост бывший чиновник разместил в Twitter.

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, обозначив их как Россию.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, после решения компании указывать Крым и Севастополь как российские территории.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения.