США собирались открыть в Крыму дипломатическое представительство

Вопрос об открытии на полуострове американского диппредставительства обсуждался до воссоединения Крыма с Россией еще во время президентства Виктора Ющенко, рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий.

Поводом для этой темы стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе. Хандогий рассказал, что после этого он провел встречу с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс, в ходе которой была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева.

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе "почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки".

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.