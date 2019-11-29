В Париже с аукциона продают сапоги Наполеона

В французской столице на одном из аукционов выставили уникальный лот - сапоги, которые предположительно принадлежали Наполеону. Торги должны состояться 30 ноября. Начальная стоимость лота - 80 тысяч евро.

Специалисты утверждают, что Наполеон Бонапарт носил эти сапоги на острове Святой Елены, где находился в изгнании. Во Францию их вернул адъютант Наполеона - Анри Бертран, который сопровождал императора в ссылке. Главное доказательство экспертов, что эти сапоги принадлежали Наполеону - это клеймо обувщика из Парижа, у которого обувался император.