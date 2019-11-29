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Источник Правда.Ру

Главный европейский противник Трампа уходит в отставку

Мир

Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрем, которую считают одним из главных противников американского президента, покидает свой пост после пяти лет работы.

Как отмечает Bloomberg, при Мальмстрем Евросоюз договорился о внешнеторговых отношениях на 325 миллиардов долларов. В том числе удалось заключить соглашение с группой Меркосур (общий рынок стран Южной Америки), переговоры о котором продолжались почти двадцать лет.

Также Брюссель смог заключить торговые соглашения с Канадой и Японией и начать переговоры о об открытии рынка с Австралией и Новой Зеландией.

По мнению издания. политика Мальмстрем является полной противоположностью действием команды Трампа, которая сосредоточена исключительно на защите интересов США.

На смену Сесилии Мальмстрем придет ирландец Фил Хоган, который был еврокомиссаром по сельскому хозяйству. Экс-лава управления Евросоюза по торговле далее намерена преподавать в Брюсселе.

Темы евросоюз противник трампа глава управления сесилия мальмстрем
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