Белоруссия откажется от пластика в общепите в 2021 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии объявило о запрете пластиковой посуды на предприятиях общественного питания с 1 января 2020 года. Изменения в законодательство были внесены Советом министров республики 27 ноября текущего года.

Запрет затронет не только использование пластиковой посуды, но и ее продажу. Сейчас министерство создает перечень, в который войдут конкретные товары, запрещенные для продажи и использования после вступления в силу поправок.