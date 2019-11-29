Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии объявило о запрете пластиковой посуды на предприятиях общественного питания с 1 января 2020 года. Изменения в законодательство были внесены Советом министров республики 27 ноября текущего года.
Запрет затронет не только использование пластиковой посуды, но и ее продажу. Сейчас министерство создает перечень, в который войдут конкретные товары, запрещенные для продажи и использования после вступления в силу поправок.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.