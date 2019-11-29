Американские военные недовольны политикой президента Дональда Трампа

Как считают в штаб-квартире Министерства обороны США, у главы Белого дома есть "проблема с моралью". Пентагон обеспокоен поведением президента, прежде всего, "спорадическим, импульсивным и противоречивым" методом принятием решений со стороны Трампа.

По сообщению телеканала CNN, Пентагон особенно недоволен вмешательством президента в громкие дела о военных преступлениях. Ранее сообщалось, что он планирует призвать помилованных военных преступников помочь ему в предвыборной кампании 2020 года. Трамп хочет привлечь их в качестве специальных гостей в его избирательной кампании.

В связи с этим напряженность между президентом и правительством, которая и так нарастала в последние месяцы, обостряется еще сильнее. По мнению Пентагона, Трамп не должен привлекать военнослужащих к своей избирательной кампании, поскольку это может подорвать безопасность страны.

К тому же в Пентагоне недовольны тем, что глава страны вывел американские войска из Сирии.