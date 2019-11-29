В Италии группа фашистов хотела зарегистрировать политическую партию

Итальянская полиция раскрыла заговор группировки фашистов, которая охватила 16 городов страны. Члены группы хотели зарегистрировать политическую партию под названием "итальянская национал-социалистическая партия рабочих".

Участники группы расселились почти по всей территории страны. В результате обыска в их домах было обнаружено оружие, а также нацистская атрибутика и материалы с изображением фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Расследование против группировки началось еще два года назад.