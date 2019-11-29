Депутат от партии "Слуга народа" предложила "приглушить" свободу слова

Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .

Бывшая журналистка, а ныне представитель законодательной власти свое заявление сделала в связи с обысками, которые прошли у активистки и ветерана антитеррористической операции в Донбассе Маруси Зверобой, известной своими угрозами в адрес президента Украины. Депутат допустила, что найденное у Зверобой оружие может быть связано с этими угрозами.

Василевская-Смаглюк считает, что "приглушить свободу слова" необходимо "из уважения к институту президентства" и порекомендовала противникам власти "фильтровать свою речь".

Ранее партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвинила президента Зеленского и депутатов партии "Слуга народа" в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для "расправы" над деятельностью неподконтрольных им СМИ.