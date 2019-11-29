Захарова напомнила, кому нужна встреча "нормандской четверки"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала журналистам, чего ожидает Кремль от встречи в "нормандском формате". По ее словам, встреча "нормандской четверки" по большей части нужна украинской стороне, а Россию "просто попросили" принять участие в мероприятии.

"Позиция Москвы за последние годы не менялась. Существуют Минские соглашения и для их выполнения необходима только политическая воля Киева", - пояснила Захарова, напомнив, что встреча в "нормандском формате" стала возможной только благодаря определенным шагам украинской стороны.

Также представитель МИД России подчеркнула, что российская сторона видит прогресс не во встречах и саммитах, а в скорейшем выполнении Минских соглашений.