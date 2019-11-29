Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст дал несколько советов Украине, как сохранить транзит российского газа. По его словам, к Украине, как к транзитеру российского газа предъявляется множество требований, часть из которых украинцы не выполняют.
Эрнст посоветовал стране вовремя платить за газ, а также модернизировать свою газотранспортную систему, чтобы она отвечала современным требованиям Евросоюза. Также немецкий политик призвал провести масштабную реформу "Нафтогаза", чтобы изменить вектор движения госкомпании.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.