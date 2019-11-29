Бундестаг дал Украине совет, как сохранить транзит газа

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст дал несколько советов Украине, как сохранить транзит российского газа. По его словам, к Украине, как к транзитеру российского газа предъявляется множество требований, часть из которых украинцы не выполняют.

Эрнст посоветовал стране вовремя платить за газ, а также модернизировать свою газотранспортную систему, чтобы она отвечала современным требованиям Евросоюза. Также немецкий политик призвал провести масштабную реформу "Нафтогаза", чтобы изменить вектор движения госкомпании.