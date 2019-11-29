США хотели сами "занять Крым", но не вышло

Сенсационное заявление сделали два украинских экс-чиновника в эфире ТК UkrLife.

Если поверить на слово бывшим главам МИДа и МВД Незалежной, Владимиру Огрызко и Владимиру Хандогию, власти США планировали основательно «обосноваться» в Крыму. В 2008 году даже хотели открыть диппредставительство - ни много ни мало - в Севастополе.

Разговоры об этом велись, когда Киев очень хотел получить план действий по членству в НАТО. Как сказал Хандогий, он по поручению тогдашнего президента ездил к Кондолизе Райс, чтобы подписать от имени Украины соглашение по безопасности. Но вместо этого привез «домой» только «хартию о стратегическом сотрудничестве».

«Расширить присутствие» Штатов на полуострове не получилось. Или, как образно выразился Огрызко что-то «не срослось» тогда, в 2008.