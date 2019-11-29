НАСА купит два места на "Союзах", для полетов на МКС

Американское космическое агентство хочет обеспечить своих астронавтов местами на МКС. Ранее стало известно, что экипаж "Союза", который отправится на МКС осенью 2020 года, полностью состоит из российских космонавтов.

Сейчас в НАСА рассматривают возможность заключения контракта с "Роскосмосом", чтобы приобрести два места на кораблях "Союз" - осенью 2020 года и весной 2021 года. В перечне услуг, которые хочет приобрести НАСА: доставка астронавтов на МКС и их возвращение со станции.