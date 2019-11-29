Американское космическое агентство хочет обеспечить своих астронавтов местами на МКС. Ранее стало известно, что экипаж "Союза", который отправится на МКС осенью 2020 года, полностью состоит из российских космонавтов.
Сейчас в НАСА рассматривают возможность заключения контракта с "Роскосмосом", чтобы приобрести два места на кораблях "Союз" - осенью 2020 года и весной 2021 года. В перечне услуг, которые хочет приобрести НАСА: доставка астронавтов на МКС и их возвращение со станции.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.