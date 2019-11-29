МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение

Ине Эриксен, глава норвежского МИД считает, что России нужно кардинально изменить свое поведение. В противном случае ей никогда не удастся наладить отношение с западными странами.

Своим видением причин «сложных взаимоотношений» Эриксен поделилась в интервью газете Die Welt.

Ситуация, которая сложилась сегодня на мировой политической арене, - цитирует норвежского министра издание, - во многом - результат действий Москвы. «Например, - говорит она, - зачем нужно было аннексировать Крым и разжигать ситуацию на востоке Украины?»

Все, что сейчас делает Россия, уверена глава МИД Норвегии, включая масштаб модернизации армии - логично «вытекает» из политики страны. И лишь усиливает международную напряженность, так так НАТО «обеспокоено» усилением мощи России и «вынуждено» предпринимать ответные меры.