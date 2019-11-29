Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение

Мир

Ине Эриксен, глава норвежского МИД  считает, что России нужно кардинально изменить свое поведение. В противном случае ей никогда не удастся наладить отношение с западными странами.

Своим видением причин «сложных взаимоотношений» Эриксен поделилась в интервью газете Die Welt.

Ситуация, которая сложилась сегодня на мировой политической арене, - цитирует норвежского министра издание, - во многом - результат действий Москвы. «Например, - говорит она, - зачем нужно было аннексировать Крым и разжигать ситуацию на востоке Украины?»

Все, что сейчас делает Россия, уверена глава МИД Норвегии, включая масштаб модернизации армии - логично «вытекает» из политики страны. И лишь усиливает международную напряженность, так так НАТО «обеспокоено» усилением мощи России и «вынуждено» предпринимать ответные меры.  

 

Темы ине эриксен мид норвегии поведение россии
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Средства шифрования в США во время Второй Мировой войны
Новости спорта
История киберспорта: из США на весь мир
Формула небес
Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня
Новости Все >
Стюардессы назвали незаменимый предмет в своем багаже
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Большой клюв помогает птицам топоркам избежать перегрева
СК проверит, чью голову нашёл житель Саратова
Названа опасность отказа от сладкого
НАСА купит два места на "Союзах", для полетов на МКС
YouTube пользуются почти 60% жителей России
Число жертв растёт: 48 человек погибло, 790 пострадало в Албании
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Исследование: неандертальцы могли вымереть без влияния сапиенсов
Последние материалы
Специалисты рассказали о влиянии помидоров на здоровье мужчин
Таксист украл забытые в Шереметьево подарки
Россия и Украина обсудили взаимные претензии по газу
В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки
История киберспорта: из США на весь мир
Туркомпания Хабаровска обманула клиентов на миллионы рублей
Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно
Москва стала лучшим туристическим городом мира
Эксперты: свинина угрожает экономике Китая
Бывший премьер-министр Японии скончался на 102 году жизни
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Соломон Соловьев Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко Василий Амирджанов Депутат может поздравить россиян с новым полом Василий Амирджанов
Комментарии
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Россия и Украина обсудили взаимные претензии по газу
Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать
6 фактов, которые доказывают, что Канада оказала влияние на ход Первой мировой войны
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно
В Екатеринбурге врачи присоединятся к всероссийской акции протеста
Москва стала лучшим туристическим городом мира
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Белорусы высказались за союз и партнерские отношения с Россией
Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Белорусы высказались за союз и партнерские отношения с Россией
В работе социальной сети Instagram произошел сбой
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Украина заявляет о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ