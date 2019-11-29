Президент Чехии осудил установку памятнику Власову в Праге

Чешский лидер Милош Земан осудил установку памятника Власову в Праге. По его мнению, власовцы были предателями, воевавшими под знаменами вермахта. Ранее с такой инициативой выступили городские власти. Они предлагали демонтировать памятник маршалу Коневу, а его месте установить памятную плиту Власовцам, которые помогали освобождать Прагу.

"Тут появляется вопрос. Могут ли несколько дней примерного поведения искупить вину за годы предательства родины? Я думаю, этого забыть нельзя", - пояснил Земан

Международный трибунал в Нюрнберге приравнял злодеяния Власова и его отряда к преступлениям фашистов. В Советском Союзе генерала Власова признали изменником родины и казнили.