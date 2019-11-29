Бывший премьер-министр Японии скончался на 102 году жизни

В Японии ушел из жизни бывший премьер-министр страны Ясухиро Накасонэ. Ему был 101 год.

Некролог распространил телеканал NHK.

Ясухито Накасонэ руководил страной 5 лет. При нем в 1982 — 1987 году у Японии были очень тесные, дружественные отношения с США. А сам он много общался с тогдашним американским президентом Рональдом Рейганом.

До назначения премьер-министром Накасонэ 34 года занимал различные руководящие посты.

В 2019 году он стал вторым долгожителем — главой правительства Японии и самым старым из живых экс-руководителей стран в мире.