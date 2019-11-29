Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы

На 12-ой сессии проходящего в Женеве форума по вопросам национальных меньшинств комиссии ООН по правам человека безобразную, с точки зрения дипломатии, выходку позволили себе делегаты от Незалежной.

Во время выступления российского депутата Руслана Бальбека, который докладывал о ситуации в Крыму, украинцы стали кричать с мест, стучать по столам, и даже сделали попытку затеять потасовку.

Аналогичная реакция украинской делегации последовала и на слова представителя Сербии, который сказал, что был в Крыму несколько раз и никаких ущемлений ничьих прав - ни крымскотатарских, ни украинских - там нет.

О происшествии рассказала ТАСС Анастасия Гридчина, глава украинской общины Крыма, которая входит в состав российской делегации.

После того, как украинцев призвали к порядку, они составили и направили секретариат протест, из-за чего Бальбека лишили права выступать. По словам Гридчины, ей вообще выступить не дали. Причем без объяснения причин.