Посол США в Евросоюзе оказался фигурантом сексуального скандала

Сразу трое женщин публично обвиняют постпреда США в ЕС в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Hill.

Как информации, полученной изданием от потерпевших, Гордон Сондленд, с которым их связывало исключительно деловое знакомство, неоднократно "пытался целовать без согласия". А получив отказ, говорят Натали Септ, Джана Солис и Николь Вогель, "отыгрывался во время работы", то есть всячески препятствовал карьере женщин. Одна из них говорит о том, Сондленд пытался ее изнасиловать и даже "обнажился перед ней".

Дипломат все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Он считает, что инициированный против него скандал и все обвинения, которые прозвучали, ничто иное, как "политический заказ". И "шумиха поднята" для устранения его с "политической сцены".

К слову, в странах, которые активно продвигают идею толерантности в отношениях полов, сексуальные скандалы перестали уже быть чем-то из ряда вон выходящим, потому что происходят с подозрительной регулярностью. Фигурантами в таких делах обычно становятся люди публичные: политики, актеры, певцы.

И в большинстве случаев "потерпевшие" говорят о том, что после отказа становились еще и "жертвами профессионального притеснения". Как, например, это было в истории с Пласидо Доминго, о которой писала "Правда.ру"