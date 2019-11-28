В Госдуме отреагировали на пять сценариев реинтеграции Донбасса

Депутат Госдумы Российской Федерации от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который рассказал о пяти рассматриваемых Киевом сценариях реинтеграции Донбасса.

По мнению Руслана Бальбека, такие заявления являются своего рода тендером на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса.

Российский парламентарий предположил, что авторы этой идеи, видимо, надеются на получение звания "победителя конкурса", крупного финансирования, славы и внимания средств массовой информации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он уверял, что в Киеве "полным ходом идет работа", что бы границы Донецкой и Луганской областей, а также Крым были возвращены в состав украинской территории.