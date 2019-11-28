Более 20 тысяч человек эвакуировали из молла в Великобритании

Торговый центр "Уэстфилд Стратфорд" в восточной части Лондона был срочно эвакуирован в четверг, 28 ноября. Более 20 тысяч посетителей и работников молла вышли на улицу.

После того, как они покинули торговый центр, его охрана оцепила здание, пока пожарная охрана инспектировала помещение.

Затем центр был открыт вновь. Как заявили представители "Уэстфилд Стратфорд", пожара в нём не было. О причинах эвакуации не сообщается. Многие посетители молла выразили в соцсетях недоумение по поводу случившегося.