Союзники по НАТО не могут прийти к консенсусу по Сирии

Генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг признался, что у членов альянса есть разногласия по Сирии.

Он сообщил, что союзники не могут прийти к консенсусу относительно того, как реагировать на действия Турции на северо-востоке Сирии. При этом все страны согласны с тем, что турецкая операция "Источник мира" не должна привести к ослаблению сил НАТО.

Генсек добавил, что необходимо особенно следить за тем, чтобы действия Турции не помешали бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, организация, запрещенная в России).

"Мы проделали большой путь, но борьба еще не окончена", — отметил Столтенберг, добавив, что члены альянса намерены продолжать уничтожение боевиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии против курдов и ИГ* (запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.