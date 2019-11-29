Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе

В Луганске с опасением ждут перезагрузки "минских соглашений", сказал в программе "Точка зрения" доцент Луганского Государственного университета имени Даля, кандидат исторических наук, луганчанин Юлий Федоровский.



Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе

Самый лучший вариант для жителей ЛНР — это провал встречи в "нормандском формате" 9 декабря, потому что луганчане не верят ни Владимиру Зеленскому, ни, по большому счету, Владимиру Путину.

Первый не будет препятствовать, по мнению Юлия Федоровского, физическому уничтожению луганчан, сделавших свой выбор в пользу объединения с Россией, а второй может поддаться на уговоры и в интересах России предать ЛДНР, согласившись на "формулу Зеленского".

Юлий Федоровский заметил, что обнадеживает население республик только возможность получения российского гражданства. Чем больше россиян живет в ЛДНР, тем больше гарантий того, что Москва не пойдет на поводу у Киева и Европы. Кроме того, также повышает шансы луганчан на выживание экономическая интеграция с Россией. Она уже сегодня позволяет поддерживать низкие цены на ЖКХ и выплачивать зарплаты и пенсии.

По линии образования идет аттестация ВУЗов Донбасса по российским стандартам, это расширит возможности для молодежи найти работу. В целом жизнь в ЛНР хотя и трудная, но благополучнее, чем на Украине, так считает подавляющая часть населения Луганской Республики, отметил Юлий Федоровский.

Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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