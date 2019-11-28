США временно лишились атомных авианосцев в Атлантике

Все шесть атомных авианосцев, имеющихся в распоряжении Соединённых Штатов на Восточном побережье, не смогут выйти в ближайшее время на боевое дежурство.

Все шесть кораблей сейчас либо проходят плановое обслуживание, либо подвергаются незапланированному серьёзному ремонту, передаёт агентство "Интерфакс". Так, USS Harry Truman вынужден был вернуться в порт вскоре после выхода в морское патрулирование в связи с поломкой в электросетях авианосца. Отметим, что по графику боевого дежурства американского флота это судно должно было отправиться в плавание ещё летом, но и тогда этому помешала поломка.

Чтоб быстрее провести ремонт USS Harry Truman на него перебросили специалистов с других кораблей, а значит, их техобслуживание затянется.

Ранее адмирал Роберт Берк выразил озабоченность ситуацией с авианосцем, но похвалил работу инженеров по устранению неполадок.