В России собираются восстановить авиасообщение с Грузией

РФ работает над восстановлением авиасообщения, прерванного после обострения отношений между странами, сообщил замглавы российского МИД Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года", — отметил дипломат. По его словам, сторонам предстоит решить, "когда, как и в какой форме" рейсы будут снова запущены.

Рейсы между странами отменяли в ответ "на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений"в Грузии.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.