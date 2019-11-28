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Источник Правда.Ру

В России собираются восстановить авиасообщение с Грузией

Мир » Бывший СССР

РФ работает над восстановлением авиасообщения, прерванного после обострения отношений между странами, сообщил замглавы российского МИД Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года", — отметил дипломат. По его словам, сторонам предстоит решить, "когда, как и в какой форме" рейсы будут снова запущены.

Рейсы между странами отменяли в ответ "на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений"в Грузии.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

Темы россия грузия восстановление авиасообщение
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