В больницах Доминиканы после ДТП остается 21 россиянин

Представитель "Анекс Тур" Валерия Ферафонтова сообщила, что в медицинских учреждения Доминиканы еще остается 21 россиянин. Девять из них находятся в палатах интенсивной терапии. На сегодня запланирована выписка нескольких человек.

Напомним, 26 ноября автобус с российскими туристами столкнулся с с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе помимо водителя и двух гидов находились 39 пассажиров. После ДТП были госпитализированы 27 россиян.