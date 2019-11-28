Политолог: союз Саудовской Аравии и Израиля станет форпостом США

В настоящее время складывается негласный проамериканский союз Саудовской Аравии и Израиля, который должен заменить проамериканский союз Турция — Израиль, считает политолог Владимир Шаповалов.

"Что касается возможного нового форпоста, который заменит Турцию, то есть ещё Саудовская Аравия, Союз аравийских государств Персидского залива. Израиль, безусловно, также союзник США, но на позицию форпоста он не очень годится в силу сложных отношений со всеми остальными странами региона и определённой позицией изоляции, — отметил Владимир Шаповалов. — Но складывающийся негласный проамериканский союз Саудовской Аравии и Израиля в принципе должен заменить проамериканский союз Турция — Израиль, который ушёл в небытие 10 лет назад".

По мнению эксперта, Турция всегда была форпостом НАТО и американской политики на Ближнем Востоке, на Чёрном море и даже в какой-то степени на Балканах. И сейчас частично она продолжает выполнять эту функцию, так как на территории Турции по-прежнему располагается американская военная база, и страна, как и раньше, входит в военную систему, возглавляемую США.