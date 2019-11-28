Три концерта Мадонны отменены из-за проблем со здоровьем певицы

Американская исполнительница Мадонна отменила три концерта в Бостоне, который должны были пройти 30 ноября, а также 1 и 2 декабря. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Певица пояснила, что была вынуждена отменить выступления из-за проблем со здоровьем.

"Я приношу извинения за такой неожиданный с моей стороны поступок. Подготовка к шоу доставляет мне удовольствие, а отмена концертов - это для меня наказание. Но та боль, которую я сейчас испытываю не позволяет мне достойно выступить. Сейчас я могу только отдыхать и следовать советам врачей. Тогда я смогу вернуться на сцену и стать еще сильнее", - написала исполнительница.