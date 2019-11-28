Макрон ответил Путину о моратории на размещение РСМД

Президент Франции ответил на письмо президента РФ Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что ответ Макрона не содержит деталей. Однако глава Франции сообщил, что разделяет озабоченность России и готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Макрон считает, что предложение Путина заслуживает "тщательного изучения". В связи с этим французский лидер предлагает не только двусторонние обсуждения на высшем уровне, но и многосторонние со всеми заинтересованными государствами.

Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и других регионах мира, инициативу он изложил в письме главам некоторых государств, включая НАТО.

Однако, отметили тогда представители НАТО и США, в этом моратории нет смысла, поскольку Россия, по их мнению, якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности.