Украина заявляет о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов отметил, что работа в этом направлении идет, но подробности пяти сценариев не раскрыл.

По словам главы СНБО, все эти планы должны пойти на пользу стране и что все "будет хорошо". Как заверил Данилов, "мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил этапы достижения мира в Донбассе: "это завершение горячей стадии и прекращение огня", примирение людей и "безопасная реинтеграция — не на бумаге, а реальная".

При этом Зеленский сказал, что обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.

Украинский лидер уверен, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма на основе прозрачности, публичности, консенсусе и быть реалистичной и жизнеспособной.