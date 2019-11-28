Макрон призвал Европу к прозрачному диалогу с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров проводить с Россией прозрачный и требовательный диалог. Французский лидер подчеркнул, что Российская Федерация является "географической частью" Европы, поэтому выстраивание "новой архитектуры безопасности" возможно только при её участии.

Аналогичное заявление Макрон сделал относительно договора по ракетам средней и малой дальности. По его мнению, в обсуждении этого важнейшего документа должны участвовать все европейские страны.