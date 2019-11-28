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Украинские сценарии по возвращению Крыма в Госдуме назвали "тендером"

Мир » Бывший СССР

Депутат нижней палаты парламента от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о пяти сценариях возвращения Крыма и Донбасса. По мнению парламентария, Данилов, сделав заявление о пяти сценариях, фактически объявил тендер.

"Считаю, что это заявление - объявление некоторого тендера на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса. Победитель получит все: финансирование, слава и внимание СМИ", - пояснил свою точку зрения Бальбек.

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