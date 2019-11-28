Украинские сценарии по возвращению Крыма в Госдуме назвали "тендером"

Депутат нижней палаты парламента от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о пяти сценариях возвращения Крыма и Донбасса. По мнению парламентария, Данилов, сделав заявление о пяти сценариях, фактически объявил тендер.