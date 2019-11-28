В МИД РФ обеспокоены прекращением вещания RT в Боливии

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой отключение вещания RT в Боливии вызывает беспокойство, поскольку ситуация произошла вскоре после того, как 15 ноября работу телеканала прекратили в Эквадоре.

"Конечно, это всё неспроста, конечно, это следствие того политического курса, который был заявлен. Здесь сомнений нет, потому что нам очень часто рассказывают про некие совпадения, а потом оказывается, что это система", — сказала Захарова.

Представитель МИДа выразила надежду, что происходящее не является попыткой "заглушить" альтернативные источники информации путем дискриминации одного из них. Захарова подчеркнула, что в противном случае Россия будет вынуждена расценивать эти действия как несоблюдение международных обязательств по обеспечению свободного доступа к информации и свободы выражения мнений.

Напомним, негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении со следующей недели вещания в стране телеканала RT на испанском языке.

В уведомлении, поступившем RT, говорится, что решение принял совет директоров Cotas. Причины этого решения оператор не называет.