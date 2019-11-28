Венгрия не примет участие в "Евровидении-2020"

Венгрия официально отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Британское издание The Guardian сообщает, что причиной отказа могла стать проводимая в стране "анти-ЛГБТ" политика.

Ранее комментатор венгерского телеканала назвал конкурс "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и призвал отказаться от участия в нем. По мнению комментатора, Венгрия абсолютно ничего не потеряет, если не будет выступать на конкурсе.