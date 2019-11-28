Европейский вещательный союз опубликовал официальный логотип музыкального международного конкурса "Евровидение-2020". 65-й музыкальный конкурс пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме.
Логотип "Евровидения-2020" представляет собой круг, выполненный из 41 флага стран-участниц конкурса. Слоганом конкурса стал "Open Up", что в переводе означает "Откройся".
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.