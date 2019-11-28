Киев поднимет на саммите "нормандской четверки" три вопроса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о вопросах, которые поднимет Киев на саммите в "нормандском формате". Саммит с участием России, Украины, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже.

Первый вопрос, по словам Данилова, это возвращение пленных украинских солдат, счет которых идет даже не на десятки, а на сотни. Второй вопрос - прекращение огня по всей линии фронта. Третий вопрос - контроль над участком российско-украинской границы.

По мнению Данилова, если украинские военные не вернут контроль над российско-украинской границей в Донецкой и Луганской области, то многие договоренности будет невозможно реализовать.