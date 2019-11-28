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Источник Правда.Ру

РФ зафиксировала за сутки 15 нарушений перемирия в Сирии

Мир

В информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства, отмечается, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пятнадцать нарушений.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы факты открытия огня в провинциях: Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама.

В ведомстве напомнили, что "режим тишины" на территории Идлибской зоны деэскалации действует в соответствии с договорённостями России и Турции.

Также в Минобороны сообщили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции, в рамках которых было выдано 1500 продовольственных наборов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России.

Темы сирия нарушения минобороны рф комиссия по перемирию
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