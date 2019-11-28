В Индонезии помощников министров заменят на ИИ

Президент Индонезии Джоко Видодо издал указ, согласно которому некоторые должности помощников министров будут упразднены. Их обязанности перейдут к искусственному интеллекту. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

По мнению Видодо, помощников министров третьей и четвертой категории необходимо заменить на искусственный интеллект, чтобы быстрее выполнять бюрократическую работу. Технологию искусственного интеллекта уже планируют использовать при выдаче государственных лицензий, поскольку система позволит быстро и точно определять риски.