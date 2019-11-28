Президент Индонезии Джоко Видодо издал указ, согласно которому некоторые должности помощников министров будут упразднены. Их обязанности перейдут к искусственному интеллекту. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.
По мнению Видодо, помощников министров третьей и четвертой категории необходимо заменить на искусственный интеллект, чтобы быстрее выполнять бюрократическую работу. Технологию искусственного интеллекта уже планируют использовать при выдаче государственных лицензий, поскольку система позволит быстро и точно определять риски.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.