Социологи выяснили: рейтинг Зеленского резко упал

Рейтинг главы Украины, по данным опроса Киевского международного института социологии, за три месяца резко снизился. Сейчас его поддерживают всего 52 процента населения.

Для сравнения, в сентябре одобряли деятельность своего президента 73 процента украинцев.

По сведениям института социологии, отрицательно к Владимиру Зеленскому относятся 19 процентов опрошенных. Отмечается, что тот показатель за три месяца значительно вырос.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года путем случайного выбора абонентов сотовой связи. В исследовании не принимали участия номера мобильных телефонов на территориях Донбасса. Всего было опрошено 1500 человек 18 лет и старше.

К слову, во время опроса, который проводился с 4 по 19 ноября, 75 процентов украинцев выступили за то, чтобы Зеленский провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.

Несмотря на преобладающие положительные оценки Зеленского, тогда почти 40 процентов респондентов были обеспокоены, что страна движется в неправильном направлении.