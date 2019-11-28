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Источник Правда.Ру

Россия предложит план военного сотрудничества странам ОДКБ

Мир

В ходе своего председательства в Организации договора о коллективной безопасности Россия намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей Организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имею в виду, разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период — до 2025 года", — сказал российский лидер.

Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент РФ добавил, что этот план может быть утвержден лидерами на следующем саммите, поскольку председательство в организации переходит к России в 2020 году.

Владимир Путин назвал российские приоритеты на предстоящий период. "Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран", — отметил президент России.

Лидер страны подчеркнул, что Российская федерация намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей.

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