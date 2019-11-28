В ходе своего председательства в Организации договора о коллективной безопасности Россия намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей Организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имею в виду, разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период — до 2025 года", — сказал российский лидер.
Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент РФ добавил, что этот план может быть утвержден лидерами на следующем саммите, поскольку председательство в организации переходит к России в 2020 году.
Владимир Путин назвал российские приоритеты на предстоящий период. "Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран", — отметил президент России.
Лидер страны подчеркнул, что Российская федерация намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.