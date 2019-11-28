В Национальном союзе журналистов Украины вскрыли сейфы

В ночь на четверг 28 ноября неизвестные проникли в Национальный союз журналистов Украины и вскрыли все сейфы. Они похитили важные документы и ценны вещи. Воры проникли также в кабинет главы союза Сергея Томиленко.

Представители союза уже обратились в полицию. Томиленко сообщил, что злоумышленники искали какие-то документы, поскольку все ящики в его кабинете были вывернуты, а их содержимое разбросано на полу.