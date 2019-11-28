Южная Корея заявила о запуске КНДР "неопознанного снаряда"

Как заявляет Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, северокорейская сторона запустила "неопознанный" снаряд, который военные пока не могут идентифицировать.

Японская служба безопасности на море также подтвердила эту информацию. Известно, что ракета упала в Японском море и, скорее всего, за пределами исключительной экономической зоны страны.

Сейчас военные проводят анализ данных, как сообщают в Объединенном комитете начальников штабов.

При этом в информационно-обрабатывающем центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами отметили, что не фиксировали никаких сейсмособытий у границ России с Северной Кореей. По данным Примгидрометцентра, радиационный фон в Приморье сейчас соответствует норме.

В КНДР это уже двенадцатый подобный пуск с мая. Как полагают японские военные, речь идет о ракетах трех типов новой модификации: ракеты малой дальности на твердом топливе, похожие на "Искандер", снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня" и ракеты, напоминающие американские ACMS.