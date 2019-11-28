Зачем они нам? В России удивились прогнозам Китая о войне с Прибалтикой

Если вдруг начнется война между Россией и НАТО, о которой так часто говорят американцы и их союзники, то первыми "под удар" попадут три прибалтийские страны.

Такой прогноз сделало Baijiahao Baidu, интернет-издание Китая. И, по мнению авторов материала "НАТО балтийские страны не спасет".

Немаловажным фактором "российского блиц-крига" станет то, что проводимая в Эстонии, Латвии и Литве после распада СССР дерусификация, которая так по душе альянсу, настроила против правительств этих стран русских, которые на их территории проживают. И они уж точно "помогут своим".

Демонстративное желание "понравиться Западу" и вызванная им антироссийская риторика, конечно, мотивирует наращивать в регионе военное присутствие НАТО, но, уверены китайские журналисты, это практически бесполезно. Уж слишком мощные силы собрала Россия в регионе. "Не успеют НАТовцы", — предсказывают авторы материала.

Российские пользователи интернета согласны с ними. Почти. "Завоевать-то можем", — пишут в комментариях. И задают резонный вопрос: "Но на кой они нам сдались?". И добавляют: "Очень надо дармоедов кормить".