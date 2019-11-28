Китайское общество по изучению прав человека опубликовало статью о том, что в США нарушают права женщин.
В статье указывается на то, что гендерная дискриминация в Соединенных Штатах серьезно препятствует осуществлению прав человека, а именно женщин. Правозащитники напоминают, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая является одной из основных конвенций ООН в области прав человека.
По мнению китайских экспертов, американские женщины "страдают от длительной, систематической, обширной и институциональной дискриминации как публично, так и тайно". В статье казывается на ущемление прав женщин в сфере занятости, оплаты труда и развития карьеры, а также частые случаи сексуальных домогательств и насилия на работе.
К тому же приводятся данные, что каждая третья женщина в США страдает от насилия в семье. С агрессией и насилием сталкиваются женщины в американских тюрьмах и армии.
В заключении статьи правозащитник Китая указывают на политику двойных стандартов в вопросах прав человека, которую ведут Штаты, используя эту тему для вмешательства во внутренние дела других стран, при этом "закрывая глаза на свои серьезные проблемы".
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.