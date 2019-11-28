Китайские правозащитники объявили о дискриминации американок

Китайское общество по изучению прав человека опубликовало статью о том, что в США нарушают права женщин.

В статье указывается на то, что гендерная дискриминация в Соединенных Штатах серьезно препятствует осуществлению прав человека, а именно женщин. Правозащитники напоминают, что Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая является одной из основных конвенций ООН в области прав человека.

По мнению китайских экспертов, американские женщины "страдают от длительной, систематической, обширной и институциональной дискриминации как публично, так и тайно". В статье казывается на ущемление прав женщин в сфере занятости, оплаты труда и развития карьеры, а также частые случаи сексуальных домогательств и насилия на работе.

К тому же приводятся данные, что каждая третья женщина в США страдает от насилия в семье. С агрессией и насилием сталкиваются женщины в американских тюрьмах и армии.

В заключении статьи правозащитник Китая указывают на политику двойных стандартов в вопросах прав человека, которую ведут Штаты, используя эту тему для вмешательства во внутренние дела других стран, при этом "закрывая глаза на свои серьезные проблемы".