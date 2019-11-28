Пресс-секретарь Зеленского приревновала его к Коломойскому

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "ревнует" его к олигарху Игорю Коломойскому, который часто рассматривается как неофициальный представитель президента.

"Я ревную его. У меня в последнее время такое чувство, что Коломойский играет роль неофициального "речника", - рассказала Мендель в эфире программы "Vласть vs Vлащенко".