Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "ревнует" его к олигарху Игорю Коломойскому, который часто рассматривается как неофициальный представитель президента.
"Я ревную его. У меня в последнее время такое чувство, что Коломойский играет роль неофициального "речника", - рассказала Мендель в эфире программы "Vласть vs Vлащенко".
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.