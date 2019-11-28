В Катаре состоялись переговоры талибов с представителями Евросоюза

Делегация радикального движения "Талибан"* (запрещенное в России) во главе с заместителем политического руководителя движения в Катаре Аббасом Станикзаем встретилась в Дохе со специальными представителями Европейского союза.

В ходе этих встреч талибы, а также специальный представитель по Афганистану Роланд Кобиа и специальный представитель Германии в Афганистане Марк Потцел обсудили текущую ситуацию в стране, и мирное урегулирование проблемы Афганистана.

Накануне заместитель лидера движения, руководитель политического офиса в Катаре мулла Брадар Ахунд во главе делегации посетил Иран, где встречался с министром иностранных дел этой страны Джавадом Зарифом.

Ранее связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами "Талибана"* (движение, запрещенное в России).

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что переговорный процесс между США и талибами хотя и приостановлен, но продолжится в будущем, так как это важно для урегулирования ситуации в Афганистане.