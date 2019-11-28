Королева Елизавета может отречься от престола

Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году. Следующим правящим монархом станет ее сын, принц Чарльз.

Такое сообщение появилось сегодня в газете The Sun. Автор материала ссылается на собственные источники при дворе.

И хотя официального объявления еще не было, поговаривают, что трон Елизавета II покинет перед празднованием своего 95-летия. А еще, что она уже начала понемножку и пока неофициально передавать Чарльзу дела и полномочия, пишет The Sun.

Англичане, кстати, уже и сами обратили внимание на то, что на официальных мероприятиях корону все чаще представляет именно наследник престола, а не королева, которая остается в Виндзорском замке.

Журналисты The Sun даже статистику ведут. И получается, что Ее Величество в прошлом году посетила 282 приема, а Чарльз - 507.